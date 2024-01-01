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حالة الطقس: أجواء حارة وجافه

الإثنين 20 مايو 2024 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء حارة وجافه



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، حارا نسبيا الى حار وجافا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والأربعاء المقبل، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5  درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6  درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

#حالة الطقس #الطقس

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