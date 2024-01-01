  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء ومصابون في سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت مدينتي غزة ورفح

الإثنين 20 مايو 2024 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء ومصابون في سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت مدينتي غزة ورفح



غزة/سما/

 استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي استهدف مدن غزة ورفح وخان يونس، ومخيمي جباليا والبريج.

وأفاد مراسلونا باستشهاد 3 مواطنين وجرح 8 آخرين على الأقل جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بمحيط مدرسة القادسية بحي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، بينما شهد حي البرازيل وسط المدينة غارات جوية مماثلة.

كما استشهد مواطنون وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مسجد الشيخ زكريا في حي الدرج وسط مدينة غزة، بينما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وشهدت مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومخيمي جباليا والبريج، سلسلة غارات اسرائيلية أسفرت عن اصابة عدد من المواطنين.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، ارتفاع حصيلة الشهداء غير النهائية في قطاع غزة إلى 35,456، والإصابات إلى 79,476، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 70 مواطنا وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

الأكثر قراءة اليوم

حمد بن جاسم يكشف عن مخطط لتصفية القضية الفلسطينية ويدعو لإفشاله

وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية (فيديو)

مسؤول أمريكي يكشف عن أهم مطلب لولي العهد السعودي خلال اجتماعه مع سوليفان

"كابوس نتنياهو".. ماذا سيحدث إذا انسحب غانتس من حكومة الطوارئ؟

سوليفان في اسرائيل لعرض الموقف السعودي الأمريكي لوقف الحرب في غزة

أزمة قيادة في إسرائيل بعد رفض نتنياهو لإنذار غانتس..

تقرير: نتنياهو منع رئيسي الموساد والشاباك من الاجتماع بمسؤولين أميركيين

الأخبار الرئيسية

وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية (فيديو)

20240519081824

تقرير: نتنياهو منع رئيسي الموساد والشاباك من الاجتماع بمسؤولين أميركيين

المقاومة تنفذ سلسلة من العمليات والكمائن النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديوهات)

"كابوس نتنياهو".. ماذا سيحدث إذا انسحب غانتس من حكومة الطوارئ؟

حمد بن جاسم يكشف عن مخطط لتصفية القضية الفلسطينية ويدعو لإفشاله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية