مستعمرون يحرقون أراضي زراعية و"مشطب" مركبات في يتما جنوب نابلس

نابلس/سما/

أحرق مستعمرون، مساء اليوم الأحد، أراضي زراعية و"مشطب" مركبات، في قرية يتما، جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي يتما أحمد صنوبر لـ"وفا"، إن مئات المستعمرين هاجموا القرية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأحرقوا "مشطب" مركبات، ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما هاجموا بالحجارة منزلا يقع على أطراف القرية.

وأضاف صنوبر أن الأهالي تصدوا للهجوم وتمكنوا من السيطرة على النيران، فيما اندلعت مواجهات بين الأهالي والمستعمرين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكان عشرات المستعمرين قد هاجموا في وقت سابق من مساء اليوم، شاحنة مساعدات زراعية قرب بلدة بيتا، جنوب نابلس.