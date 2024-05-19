المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة (فيديوهات)

غزة/سما/

تُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور القتال، حيث تستهدف جنود الاحتلال وآلياته، وتستمر باستهداف المستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وبثت "كتائب القسام" تسجيلا مصورا مثيرا لعملياتها في رفح ضد قوات الاحتلال، يظهر كمائن ضد قوات راجلة وضرب للآليات العسكرية، وتطايرا لأشلاء جنود الاحتلال.



واستدرجت "القسام" قوة راجلة من قوات الاحتلال قوامها ستة جنود إلى أحد المنازل في محاور التقدم شرق رفح، قبل أن تقوم بتفجير عبوة أفراد في القوة، مؤكدة مقتلها بالكامل.



وفي مشهد آخر، استهدف عناصر "القسام" جنديين كانا يعتليان دبابة من نوع "ميركافاه" في أحد شوارع حي التنور شرق رفح، ما أدى إلى إصابتهما بشكل مباشر وتطاير أشلائهما في المكان.



كما أعلنت كتائب القسام، عن قصفها مستوطنة سديروت شمال شرق قطاع غزة، انطلاقا من محاور التوغل شمال مخيم جباليا، والذي يشهد عدوانا متواصلا للأسبوع الثاني على التوالي.



وبثت "القسام" تسجيل فيديو يظهر عملية قصف المستوطنة بصواريخ من طراز "107" من داخل المخيم، في تحد جديد لقوات الاحتلال التي زعمت مرارا أنها سيطرت على مناطق شمال قطاع غزة، وقضت على المقاومة فيها.



كما بثت كتائب القسام مقاطع فيديو تظهر عملية قنص جندي إسرائيلي واستهداف قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

ونشرت أيضا كتائب القسام مشاهد تظهر استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

ومنذ صباح اليوم، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن شن عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وجاء في بيانات عدة لها:

09:22 سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع كتائب القسام مقر قيادة العمليات شرق جباليا شمال القطاع بعدد من قذائف الهاون.

09:24 سرايا القدس: اشتبك مجاهدونا مع قوة راجلة صهيونية بالأسلحة الرشاشة في شارع الترنس بمخيم جباليا وأكدوا وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

09:30 سرايا القدس: تمكن مجاهدونا فجر اليوم من تفجير عبوة برق صدمية في دبابة "ميركافاه 4" قرب محطة تمراز في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

09:53 سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم مغتصبة سديروت برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا.

11:34 سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق وجنوب شرق مدينة رفح.

15:18 سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة في منطقة حي السلام شرق رفح

15:35 سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون "العيار الثقيل" التحشدات العسكرية وآليات العدو المتوغلة في منطقة حي السلام شرق رفح

16:57 سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لآليات العدو خلف صيدلية طالب في شارع الترنس بمخيم جباليا.

17:00 سرايا القدس تستهدف تجمعات العدو شرق مخيم جباليا بعدد من عبوات "أبابيل" المقذوفة.

17:01 سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لآليات وجنود العدو شرق مخيم جباليا.

17:36 في عملية مشتركة بين سرايا القدس وكتائب القسام.. تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة تحصنت خلف مسجد الشهيد عماد عقل بمخيم جباليا شمال القطاع، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

17:45 من جديد.. وفي عملية أخرى مشتركة بين سرايا القدس وكتائب القسام... استهدف المجاهدون دبابة ميركافاه واشتبكوا مع قوة راجلة بجوار الآلية المستهدفة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

18:38 سرايا القدس استهدفنا دبابة "ميركافاه" بقذيفة تاندوم في عزبة ملين بمدينة جباليا شمال قطاع غزة.

19:09 سرايا القدس: فجرنا بالاشتراك مع كتائب القسام دبابة "ميركافاه" بالعبوات الناسفة في شارع العجارمة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

19:14 سرايا القدس: أجهزنا بالاشتراك مع كتائب القسام على قوة صهيونية خاصة في شارع الألباني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما نشرت "السرايا" عبر قناتها الرسمية في "تلغرام" مشاهد عن حمم الهاون التي دكّت بها التحشدات العسكرية والآليات التابعة للاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم جباليا.

#شاهد | سرايا القدس تعرض مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة شرق مخيم #جباليا pic.twitter.com/c8vYD4o6hh — عبدالله الاسطل (@Abomalekalasta2) May 19, 2024

كما نشرت سرايا القدس مشاهد من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل في محور التقدم حي الزيتون جنوب غرب مدينة غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد للطائرة الصهيونية من نوع EVO Max 4T" التي سيطرت عليها وأسقطتها في سماء مدينة خان يونس".

وأظهر مقطع الفيديو عناصر من "سرايا القدس" تستهدف المسيرة الإسرائيلية وتكشف أنها كانت تقوم بمهام استخبارية.