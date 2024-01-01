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"الصحة العالمية": إمدادات الأدوية والوقود منخفضة للغاية بغزة

الأحد 19 مايو 2024 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية": إمدادات الأدوية والوقود منخفضة للغاية بغزة



جنيف/سما/

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه "مع استمرار إغلاق معبر رفح منذ 6 أيار/ مايو الجاري، أصبحت إمدادات الأدوية الأساسية والوقود منخفضة للغاية في قطاع غزة، والحركة محدودة بسبب القيود الأمنية".

وأضاف غيبريسوس، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة، والقصف المكثف، وعدم مرور المساعدات عبر غزة، عوامل تعرض حياة المدنيين وصحتهم لخطر جسيم".

وأعرب عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بوجود "أعمال عدائية مكثفة بالقرب من مستشفى كمال عدوان شمال غزة، وزيادة تدفق المرضى المصابين إليه، وذلك نظرا لقدرة المستشفى المحدودة على تقديم الرعاية".

وقال غيبريسوس: "نعجز عن وصف الوضع في غزة، لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار، وإحلال السلام للمدنيين هناك".

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