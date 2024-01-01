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موقع عبري: نتنياهو رفض مقترحا للجيش لاستئناف مفاوضات صفقة التبادل

الأحد 19 مايو 2024 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: نتنياهو رفض مقترحا للجيش لاستئناف مفاوضات صفقة التبادل



القدس المحتلة/سما/

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مقترحا قدمه المسؤول عن ملف الأسرى والرهائن في الجيش الإسرائيلي، نيتسان ألون، في محاولة لتحقيق اختراقة في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق حول تبادل الأسرى مع حركة حماس.

جاء ذلك بحسب ما أورد موقع "واللا" الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة؛ ووفقا للتقرير، فإن ألون عرض المقترح الذي يتضمن "تنازلا إسرائيليا"، خلال الاجتماع الذي عقده كابينيت الحرب، مساء أمس، السبت.

يذكر أن ألون ممثل الجيش في فريق المفاوضات الإسرائيلي بشأن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وهو مسؤول عن "الجهد الاستخباراتي لتحرير المحتجزين الإسرائيليين".

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