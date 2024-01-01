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داخلية غزة تدين اغتيال الاحتلال مدير مباحث "الوسطى" ومرافقه

الأحد 19 مايو 2024 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تدين اغتيال الاحتلال مدير مباحث "الوسطى" ومرافقه



غزة/سما/

أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، على اغتيال مدير مباحث شرطة المحافظة الوسطى، العقيد زاهر حامد الحولي ومرافقه، أثناء قيامهما بواجبهما الشرطي في المحافظة صباح اليوم الأحد، وكذلك استهداف قوة شرطية مكونة من أربعة ضباط أثناء عملها في تقديم الخدمة للمواطنين بمخيم النصيرات الليلة الماضية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن تكرار استهداف الاحتلال لضباط وعناصر جهاز الشرطة "هو إمعان في الجريمة بحق الجهاز؛ بهدف إشاعة الفوضى في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة وكسر صمود شعبنا في ظل العدوان"، مؤكدة أن جهاز الشرطة "هو جهاز مدني محمي بموجب القانون الدولي".

وأشارت إلى أن إقدام الاحتلال على اغتيال ضباط وعناصر الشرطة يأتي دون أي مبرر، سوى أنهم يقومون بواجبهم الخدماتي والإنساني تجاه المواطنين.

وناشدت وزارة الداخلية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف استهداف كوادر جهاز الشرطة؛ من أجل تمكينهم من القيام بواجبهم في مساعدة المواطنين وتقديم الخدمة لهم.

واستشهد مدير مباحث المحافظة الوسطى زاهر حامد الحولي ومرافقه جهاد الحميدي، صباح اليوم، إثر استهدافهم من طائرة مسيرة إسرائيلية في دير البلح.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيل اغتيال واستهداف عناصر الشرطة في مختلف أنحاء قطاع غزة، عبر قصف المقرات أو سيارات الشرطة.

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