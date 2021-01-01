وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية (فيديو)

طهران/سما/

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن وفاة الرئيس الإيراني وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق في حادث تحطم المروحية الرئاسية.

وقالت وكالة مهر الإيرانية: "بحسب المعلومات المتوفرة فإن رئيس بلادنا والوفد المرافق له قد نالوا منزلة الشهادة الرفيعة".

وبحسب الوكالة، فإن المروحية كانت تقل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وممثل الولي الفقيه في محافظة أذربيجان الشرقية ورئيس المحافظة إلى جانب مرافقين والطيار.

ونعى المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي ووصفه بسيد الشهداء

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، أن فرق الإنقاذ وصلت إلى حطام مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وبعد مشاهدتها لم يعثروا على أي علامات لبقاء ركابها على قيد الحياة.

كما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية:" تتواصل الجهود للكشف عن العلامات الحيوية لركاب مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه، لكن الآمال في نجاة أفراد المروحية تلاشت تقريبًا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني، وجدنا مكان مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونحن نتحرك باتجاهه وتفصلنا عنه مسافة كيلومترين.

وأضاف رئيس منظمة الهلال الأحمر، أنه يمكننا الآن رؤية حطام المروحية ونتحرك نحو الموقع.

وتابع:" لا يمكن تقييم الموقف قبل الوصول إلى المروحية لكن الظروف ليست جيدة عموماً.

من جانبه قال التلفزيون الرسمي الإيراني أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام مروحية الرئيس.

وتحطمت مروحية رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، في ظروف جوية سيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.

وقادت فرق الإنقاذ منذ ساعات عصر أمس الأحد، جهودا كثيفة للوصول إلى مكان الحادث، وقد عوقت الظروف الجوية والضباب والأمطار، وصول الآليات، ما دفع فرق راجلة إلى تمشيط المكان بحثا عن الحطام.

وأظهرت الصور الأولى، المروحية المحطمة بشكل كامل.

من جانبه قال قائد فيلق عاشوراء لوكالة "تسنيم": "سنصل إلى طائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه بعد دقائق قليلة، ولا يمكن حتى الآن تأكيد أي شيء حول مصير المروحية وركابها.

وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد، تحديد موقع الهبوط الاضطراري للمروحية التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقالت وكالة الأناضول إن المسيرة التركية “أكينجي” رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني.

وأضافت أن المسيرة التركية شاركت الإحداثيات التي رصدتها مع سلطات طهران.

وفي وقت سابق، قال مسؤول إيراني لرويترز إن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سقطت اليوم الأحد في أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف في طريق عودتها من زيارة للحدود مع أذربيجان.

وقال المسؤول إن حياة رئيسي وأمير عبد اللهيان “في خطر بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر”.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “ما زال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية”.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن سوء الأحوال الجوية يعقد جهود الإنقاذ.

وأمر رئيس أركان الجيش الإيراني بحشد جميع موارد الجيش والحرس الثوري في عمليتي البحث والإنقاذ.

وذكر التلفزيون الرسمي أنه من المتوقع أن تصل فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد.

وأعلن محمد كوبادي، نائب رئيس الهلال الأحمر الإيراني، مساء الأحد، أن فرق البحث والإنقاذ تبعد مسافة 3 ساعات عن أحد النقاط التي يحتمل بأنها موقع لحادث مروحية الرئيس رئيسي والوفد المرافق له.

وقال كوبادي خلال إحاطة إعلامية حول سير جهود البحث والإنقاذ إن عناصر الهلال الأحمر والجيش، يواصلان أعمالهما، بحسب ما نقلته وكالة “مهر” للأنباء.

وأكد أن فرق البحث والإنقاذ تبعد مسافة 3 ساعات عن إحدى النقاط التي يتوقع بأنها موقع حادث مروحية رئيسي والوفد المرافق له.

رئيس أركان إيران يأمر بحشد كافة الإمكانات للعثور على مروحية رئيسي



من جهته، أمر رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري بحشد كافة الإمكانات من أجل أعمال البحث والإنقاذ جوا بشأن مروحية الرئيس.



وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، نشر باقري رسالة أمر فيها باستخدام كافة المعدات التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري للعثور على مروحية الرئيس رئيسي.



وذكرت القناة الرسمية أنّ القوات الجوية الإيرانية مشاركة منذ البداية في عملية البحث عن المروحية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أن المروحية التي تقل رئيس بلاده، اضطرت لتنفيذ هبوط خشن بسبب سوء الأحوال الجوية وفرق الإنقاذ لم تصل المنطقة بعد.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، أن الهبوط الاضطراري لمروحية رئيسي حدث خلال عودة الأخير من المشاركة مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.

المسؤول الإيراني أوضح أيضا أن سبب الهبوط الاضطراري “الخشن” لمروحية رئيسي هو “سوء الأحوال الجوية”.

وكانت طائرة رئيسي بين 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.

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وأوقف التلفزيون الحكومي جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيرا على الأقدام وسط ضباب كثيف.

خارجية قطر: مستعدون لتوفير كل أشكال الدعم لإيران

و قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن قطر مستعدة لتقديم “كل أشكال الدعم” لجهود البحث الإيرانية.

روسيا ترسل فريق إنقاذ إلى إيران للمساعدة في البحث عن رئيسي

وأعلنت موسكو فجر الإثنين إرسالها عناصر إنقاذ إلى إيران للمساعدة في البحث عن مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي وتعرضت لـ”حادث” وفقا لمسؤولين إيرانيين ووسائل إعلام حكومية.

وكتبت وزارة الطوارئ الروسية في بيان على تلغرام “بناء على طلب الجانب الإيراني، سيساعد مسعفون من وزارة حالات الطوارئ الروسية في عمليات الإنقاذ والبحث عن المروحية التي كان الرئيس الإيراني موجودا فيها”.

وأوضحت موسكو أن الفريق “يتجه إلى تبريز”، المدينة الكبيرة في شمال غرب إيران، مشيرة إلى أنه يضم “47 متخصصا مزودين المعدات اللازمة ومركبات لكل أنواع التضاريس ومروحية من طراز بي أو-105”

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأحد، إن بلادها مستعدة لتقديم المساعدة لإيران في حادث تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأضافت زاخاروفا في منشور على تلغرام “روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للبحث عن طائرة الهليكوبتر المفقودة والتحقيق في أسباب الحادث”.

وقالت زاخاروفا إن روسيا تتابع عن كثب جهود الإنقاذ لتحديد موقع الطائرة التي تقل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. وأردفت “نأمل من كل قلوبنا أن يكونا على قيد الحياة وألا يهدد أي شيء حياتهما وصحتهما”.

تركيا تخصّص مسيّرة وهليكوبتر ذات رؤية ليلية لمساعدة إيران

وفي أنقرة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تخصيص طائرة استطلاع مسيرة وطائرة هليكوبتر ذات رؤية ليلية، للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وأضافت في بيان لها، الأحد، أنه تم تخصيص طائرة استطلاع مسيرة من طراز “أقنجي” ومروحية مزودة بتقنية الرؤية الليلية من طراز “كوغار” للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ الإيرانية.

واشنطن: نتابع عن كثب حادثة المروحية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، أنها تتابع عن كثب حادثة مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان، التي “تعرضت لحادث دفعها لهبوط اضطراري”.

ونقلت قناة “سي بي إس نيوز” المحلية، عن أحد متحدثي وزارة الخارجية الأمريكية، أنهم يتابعون عن كثب التقارير الواردة عن الحادث.

في الأثناء، دعت وكالة فارس الإيرانية الإيرانيين للدعاء لرئيسي عقب أنباء عن سقوط الطائرة المروحية.

ويتولى إبراهيم رئيسي (63 عاما) رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ حزيران/ يونيو 2021.

العراق يعرض على إيران المساعدة في البحث عن الطائرة

من جهتها، قالت الحكومة العراقية في بيان اليوم الأحد إن أوامر صدرت لوزارة الداخلية والهلال الأحمر والهيئات المعنية الأخرى بتقديم المساعدة لإيران المجاورة والمساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني في منطقة جبلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان إن الأوامر صدرت “لجميع الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران”

وانُتخب رئيسي (63 عاما) في 2021 وأمر منذ توليه منصبه بتشديد قوانين الأخلاق، كما أشرف على حملة قمع دموية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة ومارس ضغوطا قوية في المحادثات النووية مع القوى العالمية.

وينقسم النظام السياسي في إيران بين المؤسسة الدينية والحكومة، ويكون للزعيم الأعلى وليس الرئيس القول الفصل في جميع السياسات الرئيسية.

لكن كثيرين يرون أن رئيسي منافس قوي لخلافة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي (85 عاما) الذي يؤيد بقوة سياساته الرئيسية.