الصحة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر جديدة في غزة خلال 24 ساعة

غزة / سما /

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 70 شهيد و 110 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 226 على قطاع غزة، إنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 35456 شهيد و 79476 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.