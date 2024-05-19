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حزب الله: استهدفنا جيب همر إسرائيلي وأوقعنا طاقمه بين قتيل وجريح

الأحد 19 مايو 2024 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: استهدفنا جيب همر إسرائيلي وأوقعنا طاقمه بين قتيل وجريح



بيروت / سما /

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف جيب همر اسرائيلي في موقع المالكية بصاروخ موجه وأوقع طاقمه بين قتيل وجريح.

واعلن الاعلام الحربي في حزب الله" دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وعند الساعة ‏‏10:15 من صباح يوم الأحد 19-5-2024 وبعد رصد دقيق وترقب لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع همر اليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏موجه، أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وايقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقد ‏الإصابات استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة". ‏

#حزب الله #جيب همر

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