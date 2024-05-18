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سوليفان في اسرائيل لعرض الموقف السعودي الأمريكي لوقف الحرب في غزة

الأحد 19 مايو 2024 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوليفان في اسرائيل لعرض الموقف السعودي الأمريكي لوقف الحرب في غزة



القدس / سما /

يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل اليوم (الأحد) بعد زيارة قام بها إلى السعودية التقى خلالها بولي العهد محمد بن سلمان.

وناقش الجانبان الجهود المبذولة لتعزيز اتفاق أمريكي سعودي إسرائيلي يشمل التطبيع بين الرياض وتل أبيب. وسيلتقي سوليفان في إسرائيل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس، وسيعرض عليهما الموقف السعودي والأمريكي يتضمن وقف الحرب في غزة من خلال اتفاق تبادل، وتحقيق تقدم كبير في المحادثات بين السعودية وإسرائيل.

وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي احتمال تطبيع العلاقات إلى إقناع إسرائيل بإنهاء الحرب، لكنها تدرك اعتماد نتنياهو على الأحزاب اليمينية المتطرفة في الائتلاف.

#سوليفان #غزة #اسرائيل #السعودية #واشنطن

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