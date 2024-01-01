مستوطنون يهاجمون شاحنات محملة بمواد غذائية كانت متوجهة لغزة

الخليل / سما /

هاجمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الاحد، شاحنات محملة بمواد غذائية كانت في طريقها الى قطاع غزة، بالقرب من معبر ترقوميا غرب الخليل.

وذكر سائقون، بأن مستوطنين، قاموا بايقاف الشاحنات، بعد خروجهم من معبر ترقوميا على الجانب الإسرائيلي، وقاموا بالاعتداء عليهم وتدمير حمولة الشاحنات.

من جانبه، قال عادل عمرو من نقابة الشحن، بأن السائقين باتوا يخشون هجمات المستوطنين عليهم وتدمير محتويات الشاحنات من المواد الغذائية بالاضافة لتدمير واعطاب شاحناتهم.

وقال احد التجار، بان ارهاب المستوطنين وهجومهم على الشاحنات، سبب ارتفاع تكاليف الشحن من معبر ترقوميا الى معبر كرم ابو سالم في غزة من 5000 شيكل الى 20000 بسبب الخطر الكبير من قبل المستوطنين، فهم لا يستهدفون المواد الغذائية فقط، بل ويتعمدون تدمير الشاحنات دمارا شاملا.