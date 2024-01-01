  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يهاجمون شاحنات محملة بمواد غذائية كانت متوجهة لغزة

الأحد 19 مايو 2024 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون شاحنات محملة بمواد غذائية كانت متوجهة لغزة



الخليل / سما /

هاجمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الاحد، شاحنات محملة بمواد غذائية كانت في طريقها الى قطاع غزة، بالقرب من معبر ترقوميا غرب الخليل.

وذكر سائقون، بأن مستوطنين، قاموا بايقاف الشاحنات، بعد خروجهم من معبر ترقوميا على الجانب الإسرائيلي، وقاموا بالاعتداء عليهم وتدمير حمولة الشاحنات.

من جانبه، قال عادل عمرو من نقابة الشحن، بأن السائقين باتوا يخشون هجمات المستوطنين عليهم وتدمير محتويات الشاحنات من المواد الغذائية بالاضافة لتدمير واعطاب شاحناتهم.

وقال احد التجار، بان ارهاب المستوطنين وهجومهم على الشاحنات، سبب ارتفاع تكاليف الشحن من معبر ترقوميا الى معبر كرم ابو سالم في غزة من 5000 شيكل الى 20000 بسبب الخطر الكبير من قبل المستوطنين، فهم لا يستهدفون المواد الغذائية فقط، بل ويتعمدون تدمير الشاحنات دمارا شاملا.

#مستوطنون #مواد غذائية #غزة #معبر ترقوميا

الأكثر قراءة اليوم

"حمل السلاح ليلحق برفيقه".. مقطع متداول يظهر شجاعة المقاومة في جباليا (فيديو)

"الأصبع الثاني ضمن خطة شارون".. واشنطن بوست: "إسرائيل" تحيي خططا قديمة لتقسيم غزة

غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب على غزة.. والأخير يرد

مسؤول فلسطيني يكشف النوايا الحقيقية للولايات المتحدة من وراء الميناء العائم في غزة

كتائب القسام تعلن قتل 20 جندياً إسرائيليا شرق رفح

جيش الاحتلال يزعم استعادة جثة أسير إسرائيلي من قطاع غزة

"القسام" تستهدف مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" بصاروخ "SAM 7" (فيديو)

الأخبار الرئيسية

سوليفان و نتنياهو

سوليفان في اسرائيل لعرض الموقف السعودي الأمريكي لوقف الحرب في غزة

نتنياهو وغانتس

أزمة قيادة في إسرائيل بعد رفض نتنياهو لإنذار غانتس..

حدود غزة

إذاعة عبرية: موقع للجيش على حدود غزة يضم ذخائر دون حراسة منذ أسبوع!

226 يوما للحرب .. مجازر مروعة بالنصيرات وجباليا

GN6Q-70XoAE_xEn

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك جنوب قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية