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الاحتلال يطلق النار على شاب بزعم تنفيذ عملية طعن قرب بيت لحم

الأحد 19 مايو 2024 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق النار على شاب بزعم تنفيذ عملية طعن قرب بيت لحم



بيت لحم / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار على شاب فلسطيني قرب حاجز "الكونتينر" العسكري، شمال شرقي مدينة بيت لحم، عقب محاولته تنفذ عملية طعن.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب حاجز "الكونتينر" وأصابته بجراح لم تعرف طبيعتها بعد.

ومنع جنود الاحتلال المواطنين من الاقتراب من الشاب أو تقديم الإسعاف له، في الوقت الذي أغلقوا فيه الحاجز ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل خلال الأسبوع الماضي، ووقع 78 عملا مقاوما، أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين، إلى جانب استشهاد 8 فلسطينيين.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطي" 78 عملا مقاوما خلال الفترة ما بين 10-05-2024 حتى 16-05-2024، وتنوعت ما بين (2) عملية طعن أو محاولة طعن، (12) إطلاق نار واشتباك مسلح، (5) عبوات ناسفة.

#الاحتلال #عملية طعن

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