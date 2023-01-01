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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات محاذية لقطاع غزة

الأحد 19 مايو 2024 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات محاذية لقطاع غزة



غزة / سما /

دوت صفارات الإنذار صباح الأحد، في عدة مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات “سديروت” و”إيفيم” و”نير عام”.

ولاحقا، ذكرت الإذاعة ذاتها، أن منظومة الدفاع الجوي “القبة الحديدية” اعترضت صاروخا واحدا أُطلق من شمالي قطاع غزة تجاه “سديروت” دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من مايو الجاري، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل فاق التوقعات رغم انخفاضه تدريجيا خلال الأشهر الـ3 الأخيرة.

وأوضحت الإذاعة أنه تم إطلاق 113 صاروخًا في أبريل/نيسان الماضي أي بمعدل 3-4 في اليوم، مضيفة بالقول “هذا ليس بالضبط ما كنا نتوقعه في هذه المرحلة من الحرب”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

#غزة #صفارات الإنذار

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