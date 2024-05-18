اعتقالات باقتحامات متفرقة بالضفة

الضفة الغربية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأحد، عددا من المواطنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية برقا شرق رام الله واعتقلت الصحفي محمود عادل بركات خلال مداهمة منزله.

وفي قرية كفر نعمة غرب رام الله اعتقل الاحتلال الشابين محمد علي عطايا و طاهر الديك، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

كما اقتحم الاحتلال قرية المغير شمال رام الله وداهم عدد من المنازل وقام بتفتيشها.

وشهدت مدينة نابلس شمال الضفة اقتحاما لقوات الاحتلال وسط اطلاق النار في أحياء رفيديا والمعاجين، حيث داهم الاحتلال محلا للهواتف.

واقتحم الاحتلال حي القرعان بمدينة قلقيلية وحاصر أحد المنازل، وطالب سكانه بالخروج من خلال مكبرات الصوت.

وفي محافظة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال فادي العنبص بعد اقتحام منزله في ضاحية ذنابة شرق المدينة، كما اعتقلت الأسير المحرر خالد سدلة عقب اقتحام منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم.