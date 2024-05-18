  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتقالات باقتحامات متفرقة بالضفة

الأحد 19 مايو 2024 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات باقتحامات متفرقة بالضفة



الضفة الغربية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأحد، عددا من المواطنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية برقا شرق رام الله واعتقلت الصحفي محمود عادل بركات خلال مداهمة منزله.

وفي قرية كفر نعمة غرب رام الله اعتقل الاحتلال الشابين محمد علي عطايا و طاهر الديك، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

كما اقتحم الاحتلال قرية المغير شمال رام الله وداهم عدد من المنازل وقام بتفتيشها.

وشهدت مدينة نابلس شمال الضفة اقتحاما لقوات الاحتلال وسط اطلاق النار في أحياء رفيديا والمعاجين، حيث داهم الاحتلال محلا للهواتف.

واقتحم الاحتلال حي القرعان بمدينة قلقيلية وحاصر أحد المنازل، وطالب سكانه بالخروج من خلال مكبرات الصوت.

وفي محافظة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال فادي العنبص بعد اقتحام منزله في ضاحية ذنابة شرق المدينة، كما اعتقلت الأسير المحرر خالد سدلة عقب اقتحام منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

#اعتقالات #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

"الأصبع الثاني ضمن خطة شارون".. واشنطن بوست: "إسرائيل" تحيي خططا قديمة لتقسيم غزة

غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب على غزة.. والأخير يرد

كتائب القسام تعلن قتل 20 جندياً إسرائيليا شرق رفح

مسؤول فلسطيني يكشف النوايا الحقيقية للولايات المتحدة من وراء الميناء العائم في غزة

أبو تريكة يثني على المقاومة في غزة

جيش الاحتلال يزعم استعادة جثة أسير إسرائيلي من قطاع غزة

"القسام" تستهدف مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" بصاروخ "SAM 7" (فيديو)

الأخبار الرئيسية

226 يوما للحرب .. مجازر مروعة بالنصيرات وجباليا

GN6Q-70XoAE_xEn

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك جنوب قطاع غزة

يديعوت: سوليفان سيطلب من "إسرائيل" إعادة قطر للعب دور مركزي بصفقة تبادل

photo_2024-05-18_21-00-51

"حمل السلاح ليلحق برفيقه".. مقطع متداول يظهر شجاعة المقاومة في جباليا (فيديو)

غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب على غزة.. والأخير يرد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية