  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء حارة

الأحد 19 مايو 2024 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الإثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الأيام المقبلة، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة .

#الطقس #درجات الحرارة

الأكثر قراءة اليوم

"الأصبع الثاني ضمن خطة شارون".. واشنطن بوست: "إسرائيل" تحيي خططا قديمة لتقسيم غزة

غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب على غزة.. والأخير يرد

كتائب القسام تعلن قتل 20 جندياً إسرائيليا شرق رفح

مسؤول فلسطيني يكشف النوايا الحقيقية للولايات المتحدة من وراء الميناء العائم في غزة

أبو تريكة يثني على المقاومة في غزة

جيش الاحتلال يزعم استعادة جثة أسير إسرائيلي من قطاع غزة

"القسام" تستهدف مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" بصاروخ "SAM 7" (فيديو)

الأخبار الرئيسية

226 يوما للحرب .. مجازر مروعة بالنصيرات وجباليا

GN6Q-70XoAE_xEn

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك جنوب قطاع غزة

يديعوت: سوليفان سيطلب من "إسرائيل" إعادة قطر للعب دور مركزي بصفقة تبادل

photo_2024-05-18_21-00-51

"حمل السلاح ليلحق برفيقه".. مقطع متداول يظهر شجاعة المقاومة في جباليا (فيديو)

غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب على غزة.. والأخير يرد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية