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ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي

الأحد 19 مايو 2024 06:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي



الرياض/سما/

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الظهران اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه تم خلال اللقاء "بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها، وما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذو مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

كذلك "تم بحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية".

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