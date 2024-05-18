مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك جنوب قطاع غزة

غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة.

وبحسب وسائل عبرية، سمح جيش الاحتلال بنشر أسماء القتلى الجنود وهم: الرقيب نحمان مئير حاييم فاكانين، وهو مقاتل في كتيبة جفعاتي 20 عامًا من إيلات، والرقيب نوعام باتان، 20 عامًا من ياد رمبام.

وأشارت المصادر إلى أن الجنديين قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة في نفق جنوب قطاع غزة.

وبالإضافة لمقتل الجنديين، أصيب ضابط وثلاثة جنود بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في جنوب قطاع غزة.