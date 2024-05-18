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لابيد لغانتس وآيزنكوت:كفى مؤتمرات صحفية وغادرا حكومة نتنياهو

الأحد 19 مايو 2024 04:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد لغانتس وآيزنكوت:كفى مؤتمرات صحفية وغادرا حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

حثّ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وزيري الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، على "المغادرة" من الحكومة، مشيرا إلى أن خروجهما قد يؤدي إلى إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وردا على المؤتمر الصحفي الذي عقده غانتس يوم السبت، والذي هدد فيه بمغادرة حكومة الحرب ما لم يتم الموافقة على خطة حرب بحلول الثامن من يونيو على خطة بشأن الوضع في غزة تتضمن كيفية حكم القطاع بعد انتهاء الحرب مع حماس، قال لابيد: "كفى مؤتمرات صحفية، كفى إنذارات فارغة، اخرجوا! لو لم تكن في الحكومة، لكنا بالفعل في حقبة ما بعد نتنياهو وبن غفير".


وعلى الرغم من أن غانتس هو أقوى منافس لنتنياهو في استطلاعات الرأي، فإن انسحابه من الحكومة إن حدث لن يكون كافيا للإطاحة بها لأن الأحزاب المتبقية ستمنح رئيس الوزراء أغلبية مريحة في الكنيست.


لكن تصريحات غانتس تظهر تزايد الضغوط على الائتلاف الإسرائيلي، الذي تهيمن عليه أحزاب اليمين المتطرف.

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