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مجزرة في مخيم النصيرات.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الأحد 19 مايو 2024 03:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة في مخيم النصيرات.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في سلسلة غارات وقصف مدفعي كثيف طال مخيمات النصيرات والبريج وجباليا، وبيت لاهيا ومدينتي رفح وغزة.

وأفاد مصادر مراسلنا بارتقاء 20 مواطنا وإصابة آخرين وعشرات المفقودين جراء قصف الاحتلال مربعاً سكنياً في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد الصحافي عبد الله النجار، بعد استهدافه من طائرات الاحتلال في جباليا البلد.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة شاهين بمدينة غزة.

وشهدت مناطق عدة في جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، قصف مدفعي كثيف، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

وأغارت طائرات الاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع، وعلى وسط وشرق وشمال مدينة رفح.

وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة شمال القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

      

#مجزرة مخيم النصيرات

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