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يديعوت: سوليفان سيطلب من "إسرائيل" إعادة قطر للعب دور مركزي بصفقة تبادل

الأحد 19 مايو 2024 03:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: سوليفان سيطلب من "إسرائيل" إعادة قطر للعب دور مركزي بصفقة تبادل



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن زيارة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان للاحتلال الأحد، ستشهد مناقشة العديد من الملفات، ومنها مسألة مفاوضات صفقة التبادل المتوقفة.

وأوضحت الصحيفة، أن سوليفان سيطلب من الاحتلال إعادة قطر لتكون لاعبا مركزيا في هذه المحادثات، بعد أن حولت إسرائيل مركز الثقل إلى القاهرة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يناشد سوليفان الاحتلال، عدم تأخير تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وهي خطوة اتخذتها إسرائيل احتجاجا على تحركات فلسطينية، لإصدار أوامر اعتقال في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وأمام الأمم المتحدة لرفع مستوى التصعيد.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يطلب من الاحتلال الموافقة على السماح بدمج السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار القطاع، للسماح للسعوديين والإماراتيين بالانضمام إلى العربة.

ومن القضايا الأخرى التي من المتوقع أن تطرح خلال زيارة كبير مستشاري بايدن هي مسألة تأخير التسلح، الأمر الذي رفع التوتر بين واشنطن والاحتلال، إلى مستوى جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوساط الاحتلال، تتداول، أن الولايات المتحدة تدرك أنها كانت مخطئة في هذا الشأن، وتبحث عن طريقة "للنزول عن الشجرة". وأحد الخيارات هو تزويدنا بالأسلحة، مع التعهد بأننا لن تستخدمها قنابل ثقيلة في رفح.

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