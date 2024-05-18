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عضو بـ"كابينيت الحرب": علينا السيطرة على غزة حتى يزول تهديد حماس

الأحد 19 مايو 2024 03:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بـ"كابينيت الحرب": علينا السيطرة على غزة حتى يزول تهديد حماس



القدس المحتلة/سما/

قال عضو بـ"كابينيت الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم السبت، إن على بلاده السيطرة على قطاع غزة حتى يزول تهديد حركة "حماس".


ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن الجنرال آفي ديختر، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت"، أنه على إسرائيل السيطرة على القطاع بهدف إزالة تهديد الحركة على بلاده.


وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح بيني غانتس، عضو "كابينيت الحرب" على قطاع غزة، بأن إسرائيل في حاجة إلى استراتيجية واضحة للانتصار في الحرب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن غانتس في كلمة له، أن بلاده أصبحت في حاجة إلى استراتيجية واضحة للانتصار في الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وأوضح غانتس أن "بعض السياسيين يفكرون في مستقبلهم فقط وهناك حاجة لتغيير فوري"، داعيا إلى إقامة ائتلاف أوروبي عربي فلسطيني لإدارة غزة بعد الحرب دون حركة حماس أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)..


وطالب بيني غانتس، حكومة الحرب الإسرائيلية على غزة، بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في القطاع بحلول 8 يونيو/حزيران المقبل، موضحا أن "هناك أقلية تسيطر على الأمور في إسرائيل".

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