  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بن غفير يرد على غانتس: مجرد بهلوان كبير

السبت 18 مايو 2024 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يرد على غانتس: مجرد بهلوان كبير



القدس المحتلة/سما/

رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، السبت، عبر تغريدة له على موقع إكس على خطاب عضو مجلس الحرب بيني غانتس.

وقال بن غفير: "بيني غانتس هو قائد صغير لكنه بهلوان كبير، منذ اللحظة الأولى لانضمامه إلى الحكومة فقد انشغل فقط في محاولات تفكيك هذه الحكومة".


وأضاف: "سفره إلى واشنطن على عكس ما كان يريد رئيس الوزراء وبعد هذه الزيارة أصبحت الإدارة الأميركية معادية لنا. وهذه الزيارة هي جزء بسيط من مؤامرات غانتس".

وتابع: "الرجل الذي استقبل أبو مازن في بيته وقام بإدخال العمال الفلسطينيين من غزة وقاد اتفاق الاستسلام المتعلق بالغاز مع لبنان، وقام بنزع الحواجز الأمنية المهمة في الضفة وعرض حياة جنود غولاني للخطر لاهتمامه بسلامة الفلسطينيين. هذا الرجل هو الأخير الذي يستطيع أن يتحدث عن الخيارات الأمنية".


وأوضح بن غفير: "من اقترح على الحريديم اتفاقات على قانون التجنيد مقابل إسقاط الحكومة والآن يرمي بشعارات حول المسؤولية، هو ببساطة شخص متملق وكذاب".

وذكر: "لقد آن الأوان لحل المجلس الحربي الغارق في فرضيات الماضي، وتغيير السياسة نحو سياسة مسؤولة وقوية".

الأكثر قراءة اليوم

"الأصبع الثاني ضمن خطة شارون".. واشنطن بوست: "إسرائيل" تحيي خططا قديمة لتقسيم غزة

أبو تريكة يثني على المقاومة في غزة

كتائب القسام تعلن قتل 20 جندياً إسرائيليا شرق رفح

صحيفة: الولايات المتحدة تضغط على "إسرائيل" عبر السعوديين

محادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران.. هذه أبرز ملفاتها

"القسام" تستهدف مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" بصاروخ "SAM 7" (فيديو)

غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب على غزة.. والأخير يرد

الأخبار الرئيسية

photo_2024-05-18_21-00-51

"حمل السلاح ليلحق برفيقه".. مقطع متداول يظهر شجاعة المقاومة في جباليا (فيديو)

غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب على غزة.. والأخير يرد

photo_2024-05-18_18-37-30

جيش الاحتلال يزعم استعادة جثة أسير إسرائيلي من قطاع غزة

photo_2024-05-18_18-26-08

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: توسيع عملية رفح يعني التخلي عن أبنائنا

rsz_615_346_4ice24072023

لابيد يطالب غانتس بإعلان استقالته من "أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية