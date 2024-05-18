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صور: أكثر من ربع مليون متظاهر يحيون الذكرى الـ 76 للنكبة في لندن

السبت 18 مايو 2024 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: أكثر من ربع مليون متظاهر يحيون الذكرى الـ 76 للنكبة في لندن



لندن/سما/

شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، مظاهرة وطنية حاشدة بالتزامن مع الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية، شارك بها أكثر من ربع مليون متظاهر.

ويأتي هذا التجمع الوطني الكبير، الذي ينظمه المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن البريطانية مع فلسطين (PSC)، ومنظمة أصدقاء الأقصى (FOA) والرابطة الإسلامية في بريطانيا (MAB)، ومنظمة أوقفوا الحرب، ومنظمة أوقفوا التسليح النووي، للتأكيد على مطالبة المجتمع الدولي بوقف الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن القطاع وتثبيت حق العودة للشعب الفلسطيني.

  

وقد انطلقت المظاهرة من أمام محطة الإذاعة البريطانية جهة شارع مورتيمر باتجاه مقر الحكومة والبرلمان البريطانيين.

أحد منظمي المظاهرة ونائب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عدنان حميدان أكد أن هناك ثلاث رسائل أساسية في مظاهرة اليوم الوطنية الكبرى، أولها المطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والثانية ضرورة الوقف الفوري للإبادة في غزة، والثالثة التأكيد على حق العودة برمزية حمل مفاتيح العودة في المظاهرة وتجسيد إصرار الفلسطيني على العودة لبيته الذي هجر منه مهما طال الزمن.

وقد تحدث في المظاهرة كل من الصحافي الفلسطيني معتز عزايزة، الذي أكد أن مثل هذه الحشود تجدد عنده الأمل والتفاؤل بالشعوب لا الأنظمة، بينما أكد الفنان البريطاني يوسف إسلام ” كات ستيفنز ” رسالة هذه المظاهرة الداعية لوقف فوري لإطلاق النار، بينما انتقد جيرمي كوربين بشدة تقصير المجتمع الدولي في نصرة الفلسطينيين ووقف الإبادة في غزة.

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