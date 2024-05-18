جيش الاحتلال يزعم استعادة جثة أسير إسرائيلي من قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال، في مؤتمر صحافي عقده الناطق باسمه، دانيال هغاري، مساء اليوم، استعادة جثة أسير إسرائيلي في قطاع غزة، قال إنه كان قد قتل في هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونقل إلى قطاع غزة.

وأفادت التقارير الإسرائيلية أن استعادة الجثة كانت ضمن العملية التي استعاد من خلالها الاحتلال ثلاث جثث كان قد أعلن عنها، الخميس الماضي، وسمحت الرقابة العسكرية بالكشف أن حثث الأسرى الإسرائيليين الأربع عثر عليها في موقع تحت الأرض شمالي القطاع، وليس في رفح، التي تدعي الحكومة أن توسيع العمليات العسكرية فيها ستسفر عن استعادة أسرى في غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "تم انتشال جثة الأسير مع جثث الأسرى الثلاثة (أعلن عن انتشالهم مساء الخميس الماضي) في عملية مشتركة للجيش والشاباك بناء على معلومات توفرت أيضًا خلال تحقيقات أجريت في الشاباك مع مخربين تم القبض عليهم داخل قطاع غزة وبتوجيه استخباري من شعبة الاستخبارات العسكرية".