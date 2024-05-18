الاحتلال يرصد 10 صواريخ من شمالي غزة باتجاه عسقلان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصد إطلاق 10 صواريخ من شمالي قطاع غزة نحو مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، وفق إذاعة الجيش الرسمية.

وقالت الإذاعة، إنّ الجيش "رصد إطلاق 10 صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان، حيث اعترض 5 منها، فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة".

وأضافت أنّه "لم تقع أية إصابات".

في المقابل ذكرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في منشور على تلغرام، السبت، إنها "قصفت عسقلان المحتلة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا".

ورغم تراجعها نسبيا، لم يستطع الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بينما قالت إذاعة الجيش في 5 مايو/ أيار الجاري، إن معدل إطلاق الصواريخ من القطاع فاق التوقعات رغم انخفاضه تدريجيا خلال الأشهر الـ3 الأخيرة.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".