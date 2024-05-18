كتائب القسام تعلن قتلها 5 جنود إسرائيليين شرق رفح

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في تفجيرعبوة مضادة للأفراد بقوة راجلة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: "تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة صهيونية راجلة وتفجير عبوة مضادة للأفراد بها وأكد مجاهدونا مقتل 5 جنود من أفرادها وإصابة آخرين في محيط مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت «كتائب القسام» ، «الإجهاز» على 15 جندياً إسرائيلياً شرق رفح جنوب غزة.

وقالت «القسام»،: «تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً بعد اقتحام مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود واشتبكوا معهم من مسافة الصفر، وبعدها فجّر مجاهدونا عبوة مضادة للأفراد في منطقة حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع».

وأشارت إلى «استهداف دبابة صهيونية من نوع (ميركفاه 4) بقذيفة (الياسين 105) في نفس المنطقة».

وفي بيان آخر، قالت كتائب القسام أنها دكت قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون، كما استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في محيط المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وفي جباليا شمال قطاع غزة، أكدت كتائب القسام أنها دمرت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" ، ودك مقراً للقيادة والسيطرة بقذائف الهاون من العيار الثقيل شرق المخيم.

وفي رفح، استهدفت القسام جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في حي التنور، كما استهدفت جرافة صهيونية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" شرق مسجد هارون شرق المدينة.



وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية في شرق مدينة رفح، يوم الاثنين قبل الماضي، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات شن عملية عسكرية في المدينة التي يوجد بها قرابة 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.