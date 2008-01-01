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يديعوت: وحدة الكوماندوز التابعة لـ"حزب الله" لا تزال على الحدود وتتمتع بقدرات كبيرة

السبت 18 مايو 2024 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: وحدة الكوماندوز التابعة لـ"حزب الله" لا تزال على الحدود وتتمتع بقدرات كبيرة



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم السبت، بأن وحدة "الكوماندوز" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني لا تزال على الحدود الشمالية.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن هناك خطرا واضحا على الحدود اللبنانية، ممثلا في بقاء وحدة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني، رغم الضربات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وأوضحت الصحيفة أن نشاطات الجيش الإسرائيلي مسَّت بوحدة الرضوان في لبنان، لكنها لا تزال تتمتع بقدرات عسكرية أيضا، مشيرة إلى أنه رغم قتل الجيش الإسرائيلي لقائد الذراع العسكرية لحزب الله، عماد مغنيه، في عام 2008، فإن حزب الله لا يزال يمتلك قدرات عسكرية كبيرة ودقيقة.

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