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غارة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب معبر "المصنع" بين لبنان وسوريا

السبت 18 مايو 2024 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب معبر "المصنع" بين لبنان وسوريا



بيروت/سما/

استهدفت غارة إسرائيلية، السبت، سيارة بالجهة السورية لمعبر "المصنع" الحدودي مع لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية)، بأن "غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب معبر المصنع الحدودي اليوم من جهة سوريا، في ثاني استهداف بالمنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولم تتحدث الوكالة عن مصير ركاب السيارة المستهدفة، كما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية أو السورية بشأن الغارة.

وأمس الجمعة،استشهد شخصان أحدهما قيادي في "كتائب القسام" وأصيب آخر بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب الحدود السورية في منطقة البقاع الأوسط شرقي لبنان.

وأصدرت "كتائب القسام" في لبنان، الجمعة، بيانا أعلنت فيه "استشهاد القائد شرحبيل علي السيد، في معركة طوفان الأقصى بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال في البقاع".

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