الجهاد الإسلامي" تعلق على استشهاد أحد قادتها بغارة إسرائيلية في جنين

جنين/سما/

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" استشهاد القائد في جناحها العسكري "سرايا القدس" إسلام خمايسي جراء استهداف إسرائيل مبنى في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان: "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزف "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية الشهيد القائد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين الذي ارتقى جراء غارة صهيونية غادرة على مخيم جنين، وتعاهد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".



وفي بيان آخر اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" أن "استخدام سلاح الجو لتنفيذ عملية اغتيال غادرة تطور خطير، وهو إقرار من العدو بعجزه أمام أبطال كتيبة جنين وفشله الميداني أمام صمود أبناء المخيم".

وأضافت "العدو قرر نقل إجرامه في الضفة المحتلة إلى مستويات أعلى من الإجرام وإيقاع أكبر عدد من الإصابات بين المدنيين والآمنين".

وأشارت إلى أن "ما أقدم عليه العدو من الإغارة على مبنى سكني وتدميره، موقعاً عدداً من الإصابات في صفوف أهالي المخيم، هو جريمة حرب موصوفة، واستكمال لحرب الإبادة ضد شعبنا في الضفة كما في غزة، لا يمكن السكوت عليها. نؤكد على أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، وأن إجرام العدو ونازيته لن تثنينا عن الاستمرار في مواجهة العدو والدفاع عن شعبنا".

و في وقت سابق استشهد مواطن وأصيب آخرين جراء قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في مخيم جنين بالضفة الغربية.