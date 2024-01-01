الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة

غزة/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 225 على التوالي، عدوانها وقصفها لمناطق عدة في قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

و استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مجموعة من المواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

وأوضحت مصادر طبية، أن شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا ارتفع إلى 28 شهيدا وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، بينهم 10 أطفال و10 نساء، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بجوار المستشفى.

وأضافت أن 18 شهيدا ارتقوا منذ فجر اليوم السبت، في مناطق متفرقة ووسط وجنوب قطاع غزة.

كما استشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال على بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت تجمعا للمواطنين في بلدة خزاعة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، استشهد أكثر من 15 مواطنا، وجرح 30 آخرون، اليوم السبت، إثر قصف واستهداف من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن جيش الاحتلال قصف بوابة أحد مراكز الإيواء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، واستهدف المواطنين الذي حاولوا العودة لمنازلهم فيه، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، نقل معظمهم إلى مستشفى كمال عدوان الذي استهدف القصف العنيف محيطه أيضا.

وقالت إن الوضع الإنساني داخل المخيم الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام كارثي، في ظل الحصار المفروض على العائلات فيه، في ظل شح مقومات الحياة من طعام ومياه وأدوية، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للمخيم وانتشال جثامين الشهداء والإصابات، ما ينذر بكارثة حقيقة.

كما استشهد مواطنان إثر استهدافهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وآخران برصاص الاحتلال قرب وادي غزة شمال المحافظة الوسطى

وفي السياق، كما استشهد ثلاثة مواطنين، وجرح آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة قديح شرق خان يونس، ومواطن في قصف استهداف مركبة مدنية قرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب 3 مواطنين على الأقل عقب قصف من طائرات حربية إسرائيلية، بالقرب من المستشفى الإماراتي غرب مدينة رفح.

وكان مواطنان، استشهدا فجرا، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلا وسط المدينة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق ووسط المدينة.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر إطلاق آليات جيش الاحتلال النيران بكثافة صوبهم، بالتزامن مع قصف مدفعي جنوب شرق رفح، نقلوا على إثرها الى مستشفى الكويت التخصصي غربا.

وقال مصادر محلية إن طائرات الاحتلال أطلقت النيران بكثافة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منطقة "ميراج" شمال رفح.

وأفادت مصادر طبية، بأن آليات جيش الاحتلال الاسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع استهدف شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما استهدف القصف الصاروخي منزل عائلة اصليح في منطقة معن بخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات نقلت على إثرها إلى مستشفى غزة الأوروبي في المدينة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 83 مواطنا، وإصابة 105 آخرين.

وأفادت مصادر طبية، بأن الحصيلة المذكورة هي ما وصلت إلى مستشفيات القطاع، علما أن العشرات من جثامين الشهداء ما زالت في الطرقات والشوارع، ولا تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني من انتشالها.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الى 35386 شهيدا و79366 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.