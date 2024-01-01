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الدفاع المدني بغزة: "إسرائيل" دمرت 300 منزل في جباليا

السبت 18 مايو 2024 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة: "إسرائيل" دمرت 300 منزل في جباليا



غزة/سما/

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر 300 منزل في جباليا شمالي القطاع منذ بداية عمليته العسكرية هناك قبل أسبوع.

وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل: “الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 300 منزل بشكل كامل في جباليا شمالي القطاع منذ بداية عمليته العسكرية”.

وأضاف: “تصلنا نداءات استغاثة بأن هناك العديد من الجثث ملقاة على الطرقات وتحت أنقاض المنازل المدمرة، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليها بسبب شدة القصف الإسرائيلي”.

وأوضح بصل أن العملية العسكرية الإسرائيلية تسببت في دمار هائل في بالمباني السكنية والبنية التحتية في بلدة ومخيم جباليا.

وذكر أن الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني يصعب عليهما الوصول إلى أماكن مختلفة في جباليا نتيجة للقصف وإطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم مباشرة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل جديدة قبل 7 أيام في جباليا وبعض المناطق المحيطة تحت غطاء ناري كثيف استهدفت عشرات المنازل والبنية التحتية بالمخيم الذي يقطنه مئات الآلاف من سكانه والنازحين إليه من مناطق شمال القطاع.

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