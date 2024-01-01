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مشعل: نريد طوفانا لحصار السفارات الأمريكية والصهيونية

السبت 18 مايو 2024 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل: نريد طوفانا لحصار السفارات الأمريكية والصهيونية



غزة/سما/

دعا رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إلى “طوفان لحصار السفارات الأمريكية والصهيونية”، مشيرا إلى أن المقاومة في غزة بخير وأعادت التموضع في كل مكان.

وقال مشعل في تصريحات له: “إننا نريد من جماهير أمتنا غضبا متواصلا يوقف هذا العدوان وطوفانا لحصار السفارات الأمريكية والصهيونية”.

وأشار إلى أن “المطلوب اليوم من الدول العربية والإسلامية تشكيل جبهة سياسية عريضة تواجه الصهاينة والإدارة الأمريكية”.

وقال: “نحن أمام لحظة تاريخية وفرصة لهزيمة “إسرائيل” وتفكيك المشروع الصهيوني”، مؤكدا أن “عدونا يتقهقر ويفقد ثقته بنفسه بعد مرور ثمانية أشهر على المعركة”.

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