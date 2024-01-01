  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المجاهدين" تُحذر من استغلال الرصيف البحري لحماية الاحتلال

السبت 18 مايو 2024 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المجاهدين" تُحذر من استغلال الرصيف البحري لحماية الاحتلال



غزة / سما /

قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إنها تنظر بـ "عين الريبة والقلق" بشأن الرصيف الأمريكي العائم في غزة، ولأي خطوة تقوم بها الإدارة الأمريكية في القطاع.

وشددت "حركة المجاهدين" في تصريح صحفي لها ، اليوم السبت، على أن الإدارة الأمريكية مازالت شريكة في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتوفر لها الدعم السياسي والمالي والعسكري.

وأكملت: "نؤكد على أحقية شعبنا في امتلاك موانئه وممراته البحرية والبرية والجوية ضمن إدارة وسيادة فلسطينية ونرفض أي تواجد صهيوني أو أجنبي في أي منها".

وحذرت "المجاهدين" من خطورة استغلال الرصيف البحري في غزة في حماية الاحتلال وقواته أو من أجل تنفيذ المخططات "الإسرائيلية" الهادفة لتهجير سكان قطاع غزة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت مؤخرًا عن البدء في تشغيل الرصيف البحري قبالة شواطئ غزة، وقالت واشنطن إنه لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وفي تصريحات سابقة لمستشار الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قال إنّ الرصيف مؤقت وإذا تم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار فلا مانع من استمرار عمل الرصيف البحري "المساند للمعابر" على حد تعبيره.

#حركة المجاهدين

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي: هذه هي "الاستراتيجية الوحيدة" لإقناع السنوار بالتراجع عن مطالبه

بدء تفريغ المساعدات بميناء غزة.. كيربي: أرسلنا لحماس ماهية الرصيف البحري وطريقة عمله

جيش الاحتلال يزعم تخليص جثث 3 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة.. وحماس تعلق

هجوم إسرائيلي على مصر: "المصريون خدعونا وجعلونا ننام"

هيئة البث الإسرائيلية: تفكك "كابينت الحرب" بات أقرب من أي وقت مضى

إيكونوميست: الجيش الإسرائيلي عالق بحلقة الموت في غزة

قناة إسرائيلية: قطر ومصر تتبنيان مواقف حركة حماس

الأخبار الرئيسية

الكشف عن الخطة العربية الأمريكية لليوم التالي للحرب...

محكمة لاهاي

مصر تنفي التراجع عن التدخل بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

القسام

القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا شرق رفح

رصيف غزة

واشنطن: لن نستخدم رصيف غزة لأهداف عسكرية

225 يوما للحرب: قصف عنيف على جباليا ورفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية