"المجاهدين" تُحذر من استغلال الرصيف البحري لحماية الاحتلال

غزة / سما /

قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إنها تنظر بـ "عين الريبة والقلق" بشأن الرصيف الأمريكي العائم في غزة، ولأي خطوة تقوم بها الإدارة الأمريكية في القطاع.

وشددت "حركة المجاهدين" في تصريح صحفي لها ، اليوم السبت، على أن الإدارة الأمريكية مازالت شريكة في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتوفر لها الدعم السياسي والمالي والعسكري.

وأكملت: "نؤكد على أحقية شعبنا في امتلاك موانئه وممراته البحرية والبرية والجوية ضمن إدارة وسيادة فلسطينية ونرفض أي تواجد صهيوني أو أجنبي في أي منها".

وحذرت "المجاهدين" من خطورة استغلال الرصيف البحري في غزة في حماية الاحتلال وقواته أو من أجل تنفيذ المخططات "الإسرائيلية" الهادفة لتهجير سكان قطاع غزة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت مؤخرًا عن البدء في تشغيل الرصيف البحري قبالة شواطئ غزة، وقالت واشنطن إنه لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وفي تصريحات سابقة لمستشار الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قال إنّ الرصيف مؤقت وإذا تم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار فلا مانع من استمرار عمل الرصيف البحري "المساند للمعابر" على حد تعبيره.