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النمسا تفرج عن الأموال المخصصة للأونروا

السبت 18 مايو 2024 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
النمسا تفرج عن الأموال المخصصة للأونروا



فيينا / سما /

أعلنت النمسا عن إلغاء قرارها السابق، بتجميد تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وستفرج عن الأموال المخصصة لتمويلها.

ويأتي قرار فيينا بحسب وكالة "رويترز"، بعد وضع الأونروا خطة عمل لضمان حيادها وتعزيز مراجعاتها الداخلية وتحسين كيفية مراقبة موظفيها.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية: "بعد تحليل دقيق لخطة العمل، سنصرف تمويلا للأونروا من جديد".

وأضافت أن تمويلا قيمته الإجمالية 3.4 مليون يورو (3.70 مليون دولار) أدرج في ميزانية 2024 ومن المقرر صرف أول دفعة في فصل الصيف.

وكانت النمسا إحدى الدول المانحة التي جمدت تمويلا قيمته نحو 450 مليون دولار.

#النمسا #الأونروا

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