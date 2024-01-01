مسيّرة إسرائيلية تستهدف سائق دراجة نارية في الناقورة

بيروت / سما /

أصيب سائق دراجة نارية لبناني إثر اعتداء شنه الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة على دراجته أثناء مرورها بأحد الطرق في بلدة الناقورة الجنوبية اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة الناقورة أصيب على إثرها السائق بجروح وتم نقله للمشفى لتلقي العلاج.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على البلدات الجنوبية وأهلها، حيث قام طيرانها الحربي الليلة الماضية بشن ثلاث غارات على مناطق بلدة الخيام، مستهدفاً وادي العصافير وباب ثنية وأطراف الخيام الجنوبية.