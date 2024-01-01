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خلال 24 ساعة.. 9 مجازر بغزة راح ضحيتها 83 شهيدا

السبت 18 مايو 2024 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال 24 ساعة.. 9 مجازر بغزة راح ضحيتها 83 شهيدا



غزة / سما /

قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 83 شهيدا و105 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35386 شهيد و 79366 أصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة ان هناك دمار هائل في جباليا حيث تم تدمير نحو 300 منزل بشكل كامل .

كما وصل عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 225 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

#مجازر #غزة

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