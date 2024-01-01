مصر تنفي التراجع عن التدخل بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

القاهرة / سما /

نفت مصر، السبت، التراجع عن التدخل في دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم حرب في فلسطين.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة عن مصدر رفيع المستوى، لم تذكر اسمه.

وقال المصدر إنه “لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية”، وفق ما نقلته الوكالة.

وأكد أن “مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية”، دون تفاصيل أكثر عن طبيعة الإجراءات.

والأحد، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، اعتزام بلادها “التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة”.

وأوضحت آنذاك أن “التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة”.

وسبق أن ترافعت مصر أمام محكمة العدل الدولية في فبراير/ شباط الماضي، بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين، ضمن جلسات استماع بشأن رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.