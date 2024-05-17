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صحيفة عبرية: واشنطن توصلت لحقيقة أن حماس لن تختفي من غزة

السبت 18 مايو 2024 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: واشنطن توصلت لحقيقة أن حماس لن تختفي من غزة



واشنطن / سما /

نقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأميركية توصلت إلى حقيقة مفادها أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تختفي من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مؤكدا أنها ستبقى بشكل أو بآخر في غزة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية -نقلا عن هذا المسؤول- أن الهدف الأميركي هو إضعاف حماس بحيث لا تكون قادرة على شن هجوم عسكري مماثل للذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق وصفه.

يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اقترح فرض حكم عسكري إسرائيلي في غزة بعد انتهاء الحرب، وسط رفض أعضاء حكومته للاقتراح نظرا لكلفته العالية بـ"الدم والمال" كما قالوا.

#واشنطن #غزة #حماس #القسام #اسرائيل #قطاع غزة

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