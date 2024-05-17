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جامعة بلجيكية تقطع علاقاتها مع ثلاث مؤسسات إسرائيلية

السبت 18 مايو 2024 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بلجيكية تقطع علاقاتها مع ثلاث مؤسسات إسرائيلية



وكالات / سما /

قال رئيس جامعة جنت البلجيكية إنها قررت قطع علاقاتها مع ثلاث مؤسسات تعليمية أو بحثية إسرائيلية تقول إنها لم تعد تتفق مع سياسة الجامعة في مجال حقوق الإنسان.

ويحتج المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في غينت على الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة ويحتلون أجزاء من الجامعة منذ أوائل هذا الشهر.

وقال رئيس الجامعة، ريك فان دي فالي، في بيان له، إنه تم قطع العلاقات مع معهد حولون للتكنولوجيا، ومعهد ميغال الجليل للأبحاث، ومركز فولكاني، الذي يجري أبحاثا زراعية.

وقال فان دي والي: “إننا نقيم حاليًا هؤلاء الشركاء الثلاثة على أنهم يمثلون مشكلة (جدًا) وفقًا لاختبار حقوق الإنسان الذي أجرته جامعة غنت، على عكس التقييم الإيجابي الذي قدمناه لهؤلاء الشركاء في بداية تعاوننا”.

وخلص تحقيق أجرته جامعة غينت إلى أن الشراكات مع معهد أبحاث الجليل ميغال ومركز فولكاني “لم تعد مرغوبة” بسبب ارتباطهما بالوزارات الإسرائيلية، كما أن التعاون مع معهد حولون “كان يمثل مشكلة” لأنه قدم الدعم المادي للعمليات لجيش الاحتلال في غزة.

وقال متحدث باسم الجامعة إن هذه الخطوة ستؤثر على أربعة مشاريع.

ولم تعلق المؤسسات الإسرائيلية الثلاث على الفور.

وقال المتظاهرون لقناة VRT البلجيكية إنهم يرحبون بالقرار لكنهم يعتبرونه مجرد خطوة أولى. وقالوا إنهم سيواصلون احتلالهم لأجزاء من الجامعة “حتى تقطع جنت علاقاتها مع جميع المؤسسات الإسرائيلية”.

وتعكس هذه الإجراءات تصرفات الطلاب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في أوروبا، حيث دعوا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وطالبوا المدارس بقطع العلاقات المالية مع الشركات التي يقولون إنها تستفيد مما يعتبرونه قمعًا للفلسطينيين.

#جامعة بلجيكية

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