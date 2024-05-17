11 شهيدا بمجزرة استهدفت مركز إيواء للنازحين بجباليا

جباليا / سما /

استشهد 11 مواطنا -على الأقل- بمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن 11 شهيداً و 25 إصابة وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، إثر قصف الاحتلال بوابة مركز إيواء للنازحين في مخيم جباليا.

وأضاف أن عشرات الشهداء والجرحى ما زالوا في شوارع مخيم جباليا، لا تستطيع طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم، في ظل تواصل القصف على منازل الفلسطينيين في مخيم جباليا وجباليا البلد.

وتأتي هذه المجزرة تزامنا مع استمرار العملية العسكرية البرية التي يشنها جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.