  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

11 شهيدا بمجزرة استهدفت مركز إيواء للنازحين بجباليا

السبت 18 مايو 2024 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
11 شهيدا بمجزرة استهدفت مركز إيواء للنازحين بجباليا



جباليا / سما /

استشهد 11 مواطنا -على الأقل- بمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية ،  بأن 11 شهيداً و 25 إصابة وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، إثر قصف الاحتلال بوابة مركز إيواء للنازحين في مخيم جباليا.

وأضاف أن عشرات الشهداء والجرحى ما زالوا في شوارع مخيم جباليا، لا تستطيع طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم، في ظل تواصل القصف على منازل الفلسطينيين في مخيم جباليا وجباليا البلد.

وتأتي هذه المجزرة تزامنا مع استمرار العملية العسكرية البرية التي يشنها جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

#جباليا #مركز إيواء

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي: هذه هي "الاستراتيجية الوحيدة" لإقناع السنوار بالتراجع عن مطالبه

بدء تفريغ المساعدات بميناء غزة.. كيربي: أرسلنا لحماس ماهية الرصيف البحري وطريقة عمله

جيش الاحتلال يزعم تخليص جثث 3 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة.. وحماس تعلق

هجوم إسرائيلي على مصر: "المصريون خدعونا وجعلونا ننام"

هيئة البث الإسرائيلية: تفكك "كابينت الحرب" بات أقرب من أي وقت مضى

قناة إسرائيلية: قطر ومصر تتبنيان مواقف حركة حماس

إيكونوميست: الجيش الإسرائيلي عالق بحلقة الموت في غزة

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية: واشنطن توصلت لحقيقة أن حماس لن تختفي من غزة

القسام

القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا شرق رفح

رصيف غزة

واشنطن: لن نستخدم رصيف غزة لأهداف عسكرية

225 يوما للحرب: قصف عنيف على جباليا ورفح

photo_2024-05-17_20-43-50

هيئة البث الإسرائيلية: تفكك "كابينت الحرب" بات أقرب من أي وقت مضى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية