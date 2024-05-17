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أبو تريكة يثني على المقاومة في غزة

السبت 18 مايو 2024 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو تريكة يثني على المقاومة في غزة



غزة / سما /

أثنى النجم المصري السابق محمد أبو تريكة بشدة على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تزامنا مع الإنجازات الواسعة التي تحققها على الأرض ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو تريكة إن "ما نشاهده من بطولات الرجال في غزة بعد مرور 225 يوما، لم يحدث في تاريخ الحروب من قبل".

وتابع: "رغم المجازر والإبادة المستمرة من الكيان الصهيوني، ودعم كامل من الإدارة الأمريكية، إلا أن هؤلاء الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".

وأضاف: "هذه الأرواح خُلقت لهذا المكان، وهذه الأيام خصيصاً وصنعها الله على عينه وصَبّ عليها السَكينة صباً هؤلاء عباد لله (عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ) يا أمة محمد ﷺ تركناهم وحدهم وخذلناهم، ولكن الله مع أهل غزة وناصرهم".

وختم أبو تريكة بالدعاء لهم: "اللهم انصرهم وثبِّت أقدامهم".

#محمد أبو تريكة #المقاومة #غزة

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