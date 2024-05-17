  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بـ"جسم مجهول" قرب الحديدة باليمن

السبت 18 مايو 2024 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بـ"جسم مجهول" قرب الحديدة باليمن



وكالات / سما /

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر اليوم السبت، إنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة لأضرار طفيفة نتيجة هجوم على بعد 76 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة باليمن مساء أمس.

وقالت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، إن قبطان السفينة أكد تعرضها لأضرار طفيفة بعدما ضربها جسم مجهول.

وأضاف أن السفينة وطاقمها بأمان وأنها تواصل رحلتها إلى وجهتها التالية.

ولم تذكر الهيئة مزيداً من التفاصيل في بيانها المقتضب المنشور على منصة "إكس"، لكنها قالت إن السلطات تحقق في الأمر.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

#هيئة بحرية بريطانية #اليمن

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي: هذه هي "الاستراتيجية الوحيدة" لإقناع السنوار بالتراجع عن مطالبه

بدء تفريغ المساعدات بميناء غزة.. كيربي: أرسلنا لحماس ماهية الرصيف البحري وطريقة عمله

جيش الاحتلال يزعم تخليص جثث 3 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة.. وحماس تعلق

هجوم إسرائيلي على مصر: "المصريون خدعونا وجعلونا ننام"

هيئة البث الإسرائيلية: تفكك "كابينت الحرب" بات أقرب من أي وقت مضى

"إيكونوميست": الجيش الإسرائيلي عالق بحلقة الموت في غزة

اعادة الحكم العسكري..وثيقة تكشف عن التكلفة “الصادمة” لإعادة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى غزة

الأخبار الرئيسية

القسام

القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا شرق رفح

رصيف غزة

واشنطن: لن نستخدم رصيف غزة لأهداف عسكرية

225 يوما للحرب: قصف عنيف على جباليا ورفح

photo_2024-05-17_20-43-50

هيئة البث الإسرائيلية: تفكك "كابينت الحرب" بات أقرب من أي وقت مضى

"إيكونوميست": الجيش الإسرائيلي عالق بحلقة الموت في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية