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واشنطن: لن نستخدم رصيف غزة لأهداف عسكرية

السبت 18 مايو 2024 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: لن نستخدم رصيف غزة لأهداف عسكرية



واشنطن / سما /

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" أن الهدف من الرصيف البحري قبالة غزة هو إتاحة وسيلة لإيصال المساعدات للقطاع ولن يتم استخدامه لأهداف عسكرية أو خطط عملياتية.


وشدد كيربي على ضرورة فتح المعابر البرية، كونها أفضل طريقة لإدخال المساعدات بأحجام كبيرة، "ولذلك، يتم الحديث مع الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح".


وأشار كيربي في اللقاء الخاص إلى أن واشنطن ترفض أي نوع من العمليات البرية العسكرية الإسرائيلية في رفح، موضحًا أن ما يحدث في الميدان الآن هو، كما يقول الإسرائيليون، مجرد عمليات محدودة ضد نشطاء حماس.


وقال كيربي: "إن الإدارة الأميركية لا تريد أن ترى غزة محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن واشنطن تعتقد أنه يجب أن تكون هناك منظمة أو مؤسسة تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني، وهذا يعني دورًا ما لسلطة فلسطينية متجددة.


وأضاف المسؤول الأميركي: "لقد كنا حاضرين بقوة، ولا نريد أن نرى غزة محتلة من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية. لا نعتقد أن هذا نموذج مستدام. إنه ليس في مصلحة الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة فحسب، بل إنه ليس في مصلحة الشعب الإسرائيلي".
وأكد أيضا على أنه "لا يمكن أن تكون حماس في السلطة في غزة".
وكما أكد أن الحديث مع الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح يهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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