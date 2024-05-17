225 يوما للحرب: قصف عنيف على جباليا ورفح

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٢٥ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٣١ شهيدا و ٥٦ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٥٣٠٣ شهيدا و٧٩٢٦١ إصابة .



جنوب القطاع



وتواصل القصف المدفعي شرق ووسط مدينة رفح مع تقدم محدود للدبابات بحي البرازيل على الحدود مع مصر.

وارتقى شهيدان شقيقان في قصف منزل عائلة ابو هاشم وسط رفح.

وأصيب مواطنان في استهدف الاحتلال منزل عائلة ابو نجم بصاروخ من الطائرات الحربية بمنطقة مصبح شمال مدينة رفح وتم تدمير المنزل بالكامل فيما استهدف الطيران الحربي شارع مجاور لمستشفى الاماراتي غرب مدينة رفح.

وكان ارتقى اربعة شهداء في قصف الاحتلال منزلين الاول لعائلة الصوالحة قرب المشفى الكويتي والثاني لعائلة الهوبي في حي الزهور شمال رفح.

واصيب مواطن برصاص طائرة الكود كابتر قرب مقر الامن الداخلي غرب رفح.

ولا تزال قوات الاحتلال تغلق معبر رفح اليوم العاشر على التوالي.

وفي خان يونس استشهد عدد من المواطنين واصيب آخرون في قصف استهدف عدة منازل ومحطة وقود شرقي بلدة عبسان شرق خان يونس.



شمال القطاع



ويتواصل القصف العنيف على مخيم وبلدة جباليا لليوم السابع على التوالي.

وارتقى الليل الماضي ١٥ شهيداً جراء استهداف منزل المواطن صفوت شعبان في جباليا البلد.

واستشهد مواطن واصيب اخرون إثر استهداف مسيرة إسرائيلية مواطنين في مخيم جباليا شمال غزة .

وارتقى ثمانية مواطنين في قصف استهدف منطقة الهوجا بالمخيم.

وفي غزة وصل شهيد وجريح لمستشفى المعمداني، بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من الأهالي في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 3 شهداء وعدد من الإصابات نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "التلباني" بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة.



وسط القطاع



وفي مخيم البريج ارتقى شهيدان وعدة اصابات بقصف مجموعة مواطنين كانت تتواجد قرب دوار الشهداء .

وقصفت المدفعي شرقي مخيم البريج والمغازي وسط قطاع غزة.