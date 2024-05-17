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“الأغذية العالمي”: التصعيد في رفح يهدد بوقف العمليات الإنسانية بغزة

الجمعة 17 مايو 2024 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الأغذية العالمي”: التصعيد في رفح يهدد بوقف العمليات الإنسانية بغزة



غزة/سما/

حذر برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، من أن “تصعيد النشاط العسكري (الإسرائيلي) في مدينة رفح يهدد بتوقف العمليات الإنسانية في قطاع غزة”.

جاء ذلك في منشور على حساب البرنامج الأممي عبر منصة إكس، وطالب الأغذية العالمي بفتح نقاط عبور إضافية إلى قطاع غزة.

ووصف المعابر بأنها “شريان حياة للفلسطينيين”.


وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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