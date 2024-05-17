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"والله اتخزَقوا".. فيديو مثير من "القسام" عن معارك جباليا (شاهد)

الجمعة 17 مايو 2024 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"والله اتخزَقوا".. فيديو مثير من "القسام" عن معارك جباليا (شاهد)



غزة/سما/

وثقت كتائب "القسام" مساء الجمعة، إيقاع قوة إسرائيلية بكمين محكم، وتفجير دبابة من طراز "ميركافاه"، وناقلة جند في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهر الفيديو استهداف مقاتلي القسام للدبابة، وناقلة الجند شرقي جباليا، بواسطة قذيفة "ياسين 105".

وتبع ذلك استهداف بعض مقاومي "القسام" بوابل من الرصاص لمجموعة من الجنود الذين كانوا يتحصنون بجانب إحدى المدرعات، بعد إيقاعهم في كمين محكم عقب خروج مقاومين من فوهة نفق خلف خطوط الجنود.

وقال مقاوم من "القسام" بعد تساقط جنود الاحتلال "والله اتخزقوا يا ولاد.. والله اتخزقوا.. شفتهم بعيني والله".



وتزامن نشر الفيديو مع بث كلمة مصورة للناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، كشف خلالها عن تدمير 100 آلية إسرائيلية خلال عشرة أيام في كافة محاور القتال بقطاع غزة.

وتابع "أبو عبيدة" أنه "كما توعدنا العدو في كل مرة أنه حيثما يطمح إلى تسجيل نصر أو إنجاز سيجدنا  أمامه، فإن هذا ما حدث ويحدث كل يوم.".

وتلقى جيش الاحتلال خسائر فادحة في مخيم جباليا خلال الأيام الماضية، مع فشل قواته في تحقيق أي تقدم يذكر.

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