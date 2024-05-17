استشهاد القيادي بحماس شرحبيل السيد في قصف إسرائيلي استهدف سيارة شرقي لبنان

بيروت/سما/

استشهد القيادي بحركة حماس في لبنان، شرحبيل السيد، (أبو عمرو) إثر قصف طيران الاحتلال مركبة على الطريق بين راشيا والمصنع قرب الحدود السورية اللبنانية.

وبحسب مصادر لبنانية، استشهد شخص وأصيب آخر، الجمعة، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب الحدود السورية في منطقة البقاع الأوسط شرقي لبنان.

وأضافت أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة "مجدل عنجر" (محافظة البقاع) القريبة من الحدود السورية، ما أدى إلى استشهاد شخصين كانا بداخلها ، فيما أصيب ثالث كان في المكان.

وفي السياق، أعلن حزب الله في بيان، استهداف مواقع "جل العلام" و"بياض بليدا" و"البغدادي" الإسرائيلية الواقعة قرب الحدود اللبنانية الجنوبية بقذائف صاروخية ومدفعية.

كما أعلن الحزب في بيان آخر، أن مقاتليه "استهدفوا ‌‏موقع ‏المالكية (الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية) بقذائف المدفعية" دون مزيد من التفاصيل .‏ ‏