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الاحتلال يقر بمقتل جندي من لواء المظليين بمعارك شمال غزة

الجمعة 17 مايو 2024 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقر بمقتل جندي من لواء المظليين بمعارك شمال غزة



القدس المحتلة/سما/

أقر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بمقتل جندي من لواء المظليين خلال المعارك في شمال قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن لقتلاه منذ بدء الحرب على القطاع إلى 628.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إن "الرقيب بن أفيشاي (20 عاما) قُتل في معارك شمال غزة".

وأضاف أن "أفيشاي من سكان مدينة نهاريا (شمال إسرائيل)، وكان يخدم (قبل مقتله) في سرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للواء المظليين".

وبذلك يرتفع العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 628، بينهم 280 قتلوا منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.

بينما بلغت الحصيلة المعلنة للعسكريين الإسرائيليين منذ بدء الحرب 3 آلاف و503، بينهم ألف و723 منذ بدء العملية البرية، وفق آخر تحديث نشره الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، فيما يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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