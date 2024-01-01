جيش الاحتلال يعلن تخليص جثث 3 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم، الجمعة، تمكنه من تخليص جثث 3 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة؛ من دون أي تفاصيل عن العملية ومكانها في ما اعتبر ذلك "حفاظا على أمن الجنود".

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هغاري، إن "جثث المختطفين الثلاثة جرى تخليصهم الليلة الماضية، في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك بناء على معلومات استخباراتية حصلنا عليها أيضا خلال تحقيقات الشاباك مع ’مخربين’ اعتقلوا في قطاع غزة".

وأضاف أنه "بحسب معلومات استخباراتية دقيقة بحوزتنا، فإن المختطفين الثلاثة قتلوا خلال هجوم 7 أكتوبر في ’مفلاسيم’، وقد جرى خطف جثثهم إلى غزة من قبل ’مخربي’ حماس".